"سدايا" تستعرض جهودَها في بناء النماذج اللغوية الكبيرة في مؤتمر "EMNLP" بسنغافورة

وتسعى "سدايا" من خلال هذه المشاركة إلى إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، حتى تبوّأت أعلى المؤشرات العالمية في تلك التقنيات المتقدمة، علاوة على ما قامت به من جهود متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في عملية التحول الرقمي، ودمجها في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.