"بلد بيست" ينطلق بعد ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 60 فناناً وفنانة في حي البلد التاريخي

كما يشارك في فعاليات مهرجان "بلد بيست" نخبة من النجوم العالميين مثل ثنائي موسيقى التكنو "أمونج تريز" المكون من "أندريه بوشكاريف" و"إيلي فيرفيين" وكذلك المغنية الحاصلة على جائزة الإيمي "بيبي ريكسا" والمغنية "لا فلور" والمغني "تاي دولا ساين" والمغني "أوكسيليد" وفنان الراب "رس" ومجموعة "ميجور ليزر ساوندسيستم" ومجموعة "ميجور ليج دي جيز" وفرقة الهيب هوب الشهيرة "وو تانج كلان". كما سيضم مهرجان "بلد بيست" نخبة من نجوم الدي جي ومنسقي الموسيقى مثل "دي جي جاستن" و"دي جي سنيك" و"سيث تروكسلر" و"ريكاردو فيلالوبوس" و"لوكو دايس" و"لوتشيانو" و"كلابتون" و"كارلو" و"ديجبي" و"إدوارد" و"إيلي براون" و" چنجل" و"سامي دي".