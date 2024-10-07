السياح من العالم على موعد مع أضخم الفعاليات الترفيهية في موسم الرياض 2024

وينطلق الموسم الجديد بحدث مثير ينتظره الجميع؛ وهو عرض التاج الرابع الذي سيقام يوم افتتاح الموسم في 12 أكتوبر الجاري، من خلال مواجهة بين أرتور بيتربييف ودميتري بيفول في مباراة ملاكمة حاسمة، كما سيشمل الحدث أيضًا مواجهات ترفيهية مليئة بالتحديات، حيث سيتواجه 14 مقاتلًا في سبع نزالات مثيرة، من أبرزها شاكر ستيفنسون ضد جو كوردين، كريس يوبانك جونيور ضد كامل سزيريميت، فابيو ووردلي ضد فريزر كلارك، جاي أوبتايا ضد جاك ماس، بن ويتاكر ضد ليام كاميرون، سكاي نيكولسون ضد رافين تشابمان، ومحمد العكل ضد خيسوس غونزاليس.