"رئاسة الإفتاء" تنظم حملة تطعيم لمنسوبيها ضد الأنفلونزا الموسمية

نفّذت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء -ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام- بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة تطعيم منسوبي الرئاسة ضد الأنفلونزا الموسمية.
وفي التفاصيل، افتتح حملة التطعيم مدير عام الموارد البشرية مشعان بن مرزوق المطيري الذي أكد عقب أخذه اللقاح، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبمتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ وذلك من أجل الحرص على سلامة منسوبي الرئاسة وشكر مدير عام الموارد البشرية وزارة الصحة على تنفيذها لهذه الحملة.
قدّم اللقاح فريق طبي بإشراف محمد بن ظاهر البلوي مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالبديعة بالرياض ومشاركة الأخصائيين علي الأسمري وهشام البعيطي ومعجب الدوسري، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.