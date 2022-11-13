"رئاسة الإفتاء" تنظم حملة تطعيم لمنسوبيها ضد الأنفلونزا الموسمية

وفي التفاصيل، افتتح حملة التطعيم مدير عام الموارد البشرية مشعان بن مرزوق المطيري الذي أكد عقب أخذه اللقاح، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وبمتابعة من نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ وذلك من أجل الحرص على سلامة منسوبي الرئاسة وشكر مدير عام الموارد البشرية وزارة الصحة على تنفيذها لهذه الحملة.