فرصة مثالية للتصوير.. "فلكية جدة" ترصد القمر في التربيع الأول اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنّ القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، يكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر، مبينًا أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الجنوبي الشرقي، وسيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، وسيبقى مشاهدًا إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.