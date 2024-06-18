"التويجري": جهود متميزة في إدارة الحشود أسهمت في نجاح حج هذا العام

رفع أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
ونوه "التويجري" بما تحقق من خدمات كبرى وتسهيلات عظمى وإنجازات نعم بها ضيوف الرحمن وما قامت به منظومة الحج الأمنية من جهود متميزة في إدارة الحشود في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين؛ مشيدًا بالدور البارز للزملاء من منسوبي ومتطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي في خدمة الحجيج.
وأضاف أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى، ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من القيادة، وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية بشكلٍ عام.
واختتم "التويجري" تصريحه بدعاء الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على السعودية سؤددها ورخاءها، وأن تبقى دومًا مأوى أفئدة المسلمين.