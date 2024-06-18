"التويجري": جهود متميزة في إدارة الحشود أسهمت في نجاح حج هذا العام

وأضاف أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى، ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من القيادة، وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية بشكلٍ عام.