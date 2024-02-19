"المزيني العقارية": تُعلن إطلاق أكثر من 38 ألف وحدة سكنية

دشنت شركة المزيني العقارية 4 مشاريع إسكانية ضخمة، كما أعلنت عن إطلاق 4 مشاريع عقارية جديدة بلغت في مجملها أكثر من 38 ألف وحدة سكنية تنوعت ما بين فلل وشقق على مساحات تطويرية قاربت 28 مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال حفل شركة المزيني الذي أقيم أمس على هامش معرض ريستاتكس الرياض 2024 في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المزيني العقارية الأستاذ محمد السرحان أنهم في الشركة يهدفون إلى مواصلة تطوير المنتجات السكنية في مختلف مناطق المملكة، والعمل على تعزيز السوق العقاري، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة الحكيمة برفع نسبة التملك للمواطنين، مؤكداً أنهم يتطلعون دائماً إلى عدم الاكتفاء ببناء وحدات سكنية، بل بناء مجتمعات سكنية متكاملة تتوفر فيها جودة حياة للساكنين.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية، المهندس وسام الدمياطي بالدعم الذي يحظى به قطاع الإسكان، وقال: بفضل الله نعلن اليوم عن تدشين أربعة مشاريع تم تسليمها بالكامل للملاك شاملة اعمال الصيانة المجانية كما تم تأسيس جمعيات اتحاد الملاك للمشاريع والمباني.
وأضاف: بدأنا في تطوير أربعة مشاريع سكنية كبرى تتضمن آلاف المنتجات السكنية من أراضٍ وفلل وشقق؛ لزيادة المعروض العقاري ومواكبة للتطلعات.
وأردف الدمياطي: لدى المزيني مخزون ضخم من الأراضي المطورة ومن خلالها نتيح الفرص لبناء شراكات مع القطاع الخاص وخاصة المطورين العقاريين للاستفاده من هذا المعروض وبناء عليه مشاريع سكنية.
من جانب آخر قدم العضو المنتدب لشركة تتمة المالية الأستاذ محمد الغزواني خلال كلمته في الحفل اعتزاز تتمة المالية بالشراكة الاسترتيجية مع المزيني العقارية في منتجي الصناديق والمساهمات العقارية.
وأضاف الغزواني: إن الشراكات في السابق تركزت بين القطاعين الحكومي والخاص واليوم وما نشهده اليوم من شراكات بين القطاع الخاص هي إضافة للاستثمارات وزيادة النمو في القطاع العقاري والاسكاني, كما ان السوق اليوم يحتاج الى مزيد من التحالفات والشراكات.
وخلال الحفل قامت المزيني بتكريم شركاء النجاح لشركة المملكة القابضة وبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) وبعض البنوك والجهات التمويلية.
يذكر أن شركة المزيني العقارية تشارك بالرعاية الماسية لمعرض "ريستاتكس العقاري 2024" الذي انطلقت فعالياته أمس (الأحد) ويستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تستعرض الشركة عبر جناحها أحدث مشاريعها السكنية التي تم الإعلان عن إطلاقها وتطويرها.