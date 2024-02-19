"المزيني العقارية": تُعلن إطلاق أكثر من 38 ألف وحدة سكنية

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة المزيني العقارية الأستاذ محمد السرحان أنهم في الشركة يهدفون إلى مواصلة تطوير المنتجات السكنية في مختلف مناطق المملكة، والعمل على تعزيز السوق العقاري، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة الحكيمة برفع نسبة التملك للمواطنين، مؤكداً أنهم يتطلعون دائماً إلى عدم الاكتفاء ببناء وحدات سكنية، بل بناء مجتمعات سكنية متكاملة تتوفر فيها جودة حياة للساكنين.