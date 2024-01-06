بـ"عقد موثق".. "الراجحي" يصدر قرارًا بإلزام مُنشآت الـ"50" عاملًا فأكثر بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطوّر والنموّ، وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت؛ من أجل تأهيلهم لسوق العمل، ورفع مستوى أدائهم، وتحسين مهاراتهم العملية؛ من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلّبات لتحصيلهم العلمي، والتي تساهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرّج.