"البلديات والإسكان" تدعو أصحاب المباني المحددة في تطبيق بلدي إلى سرعة إصدار "شهادة امتثال المباني"

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية المستمرة للوزارة لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحة أن الأمانات في جميع المناطق المملكة ستكثف جهودها لمتابعة إصدار الشهادة على المباني الملزمة بإصدارها وهي المباني المحددة في تطبيق بلدي.