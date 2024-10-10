"البلديات والإسكان" تدعو أصحاب المباني المحددة في تطبيق بلدي إلى سرعة إصدار "شهادة امتثال المباني"

دعت وزارة البلديات والإسكان ملاك المباني المحددة في تطبيق بلدي إلى الإسراع في التقديم وإصدار شهادة امتثال المباني بشكل مجاني من خلال خطوات رقمية ميسرة.
واستمراراً لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري، والتي انطلقت تحت شعار “امتثالك يمثلنا”، نوهت إلى أهمية إصدار ملاك المباني المحددة في تطبيق بلدي لشهادة امتثال المباني التي تؤكد خلو المبنى من 19 مخالفة متعلقة بالتشوه البصري، وذلك تجنباً للتعرض للغرامات المقررة نظاماً.
وأوضحت الوزارة أنه وبعد تنزيل التطبيق يستطيع مالك المبنى معرفة هل مبناه ملزم بإصدار شهادة الامتثال أم لا، ثم إصدارها بسهولة ويسر.
وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية المستمرة للوزارة لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بجودة المشهد الحضري، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحة أن الأمانات في جميع المناطق المملكة ستكثف جهودها لمتابعة إصدار الشهادة على المباني الملزمة بإصدارها وهي المباني المحددة في تطبيق بلدي.
وأكدت الوزارة أن الحصول على شهادة الامتثال يمثل خطوة مهمة للحفاظ على هوية المدن وتعزيز صورة المباني والشوارع.