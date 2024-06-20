"بيض الله وجهيكم كفيتم ووفيتم شي يرفع الراس".. هكذا عبر الحجاج المغادرون عبر "حالة عمار"

"بيض الله وجهيكم كفيتم ووفيتم شي يرفع الراس ويثلج الصدر"، بهذه العبارات غادر ضيوف الرحمن مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، عائدين إلى أوطانهم، بعد أن منّ الله عليهم بتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، معبرين بذلك عن مدى شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما لمسوه من رعاية وجهود كبيرة لتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من بداية وصولهم وحتى مغادرتهم أرض المملكة.