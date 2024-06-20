"بيض الله وجهيكم كفيتم ووفيتم شي يرفع الراس".. هكذا عبر الحجاج المغادرون عبر "حالة عمار"
"بيض الله وجهيكم كفيتم ووفيتم شي يرفع الراس ويثلج الصدر"، بهذه العبارات غادر ضيوف الرحمن مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، عائدين إلى أوطانهم، بعد أن منّ الله عليهم بتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام، معبرين بذلك عن مدى شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما لمسوه من رعاية وجهود كبيرة لتسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من بداية وصولهم وحتى مغادرتهم أرض المملكة.
ورصد مقطع فيديو مشاعر ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج أثناء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها بإشراف ومتابعة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن المغادرين على أكمل وجه امتداداً لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.
وقد قوبل الحجاج المغادرون بترحيب من قبل العاملين في مختلف الجهات المشاركة بمثل ما استقبلوا بحفاوة وتقدير وقد تسلموا هدية خادم الحرمين الشريفين (نسخة من القرآن الكريم).
وينعم ضيوف الرحمن القادمون من مختلف الدول عبر المنفذ لأداء فريضة الحج، بسبل الراحة والتي وفرتها القيادة الرشيدة للمملكة - أيدها الله- منذ لحظات وصولهم إلى مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، وحتى مغادرتها باتجاه المشاعر المقدسة والعودة لأوطانهم.
وتقدم الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بالمنفذ، منظومة خدمية متكاملة، وبتنسيق تام فيما بينها وبأداء رفيع المستوى، إضافة إلى وجود أكثر من 200 متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المنطقة، من المتطوعين مقدمي الخدمة والمتطوعين المتخصصين.
وشهدت مدينة الحجاج توافد ضيوف الرحمن للمنفذ من مصر والأردن وفلسطين الذين أشادوا بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ حالة عمار، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.