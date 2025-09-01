"الحياة الفطرية": موسم الصيد ينطلق اليوم في المملكة ويستمر حتى 31 يناير القادم

وبيّن الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور، محمد علي قربان أن تنظيم الصيد في المملكة دخل موسمه الخامس، حيث بدأ التنظيم في العام ٢٠٢١ واستمر المركز في تطويره مستفيدًا من البيانات والمعلومات من المواسم الماضية، لافتًا إلى نجاح التجربة في تعزيز الصيد المستدام، مشيدًا بارتفاع الوعي لدى الصيادين والتزامهم النابع من حسهم الوطني بأهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ودورها في تعزيز التوازن البيئي.