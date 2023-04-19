عن خلاف رؤية هلال العيد.. كاتب سعودي: لا تشغلوا أنفسكم وانتظروا بيان الديوان الملكي!

وينهي "السليمان" محذراً من قيام البعض باستخدام مسارات النقل العام، ويقول: "رغم بدء تشغيل خطوط النقل العام، والتشديد على عدم مخالفة استخدام المسارات المخصصة له، وإعلان غرامات مخالفاتها، إلا أن البعض ما زال يستخدمها، وسيستمرون في استخدامها ويزداد المخالفون إذا لم يجدوا جدية في رصد المخالفات، فالمسألة بالنسبة للمخالفين اختبار للجدية، وليست وعياً أو احتراماً للنظام!".