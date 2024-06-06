"نقلي" مودعًا القاهرة بعد انتهاء فترة عمله: أعود إلى ثرى الوطن الغالي لمواصلة خدمته

وأضاف "نقلي": العلاقات السعودية المصرية بدأت قوية في العام ١٩٤٦م بالزيارة التاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لمصر، واستمرت في النمو والازدهار عبر العقود والعهود.. حتى ارتقت إلى مستواها الاستراتيجي عام ٢٠١٦م في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والرئيس عبدالفتاح السيسي، وستظل وطيدة بمشيئة الله تعالى في ظل الإرادة السياسية والشعبية.