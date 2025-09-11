أمير القصيم يوجّه بتطوير جامع الشيخ ابن عثيمين بعنيزة

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بالبدء في إعادة تطوير وتحديث جامع الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه الله – بعنيزة.