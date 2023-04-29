العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي

وعبّر ممثل الوطن في المحافل الدولية، الراجحي عن فرحته في ضرب عصفورين على حجر واحد بتحقيقه منصة التتويج في المركز الثاني في رالي سونورا وصعوده للمركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC قائلاً: "أحمد الله وأشكره على إتمامه الرالي لنا بسلام ونجاح في المكسيك، حققنا المركز الثاني في رالي سونورا والمركز الثاني أيضاً في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة وأنا حقاً سعيدٌ بهذا الإنجاز، بالفعل تمكنا من تقليص فارق النقاط في الترتيب العام للسائقين"