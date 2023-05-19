الرئيس التونسي يدعو لشراكة عربية أمام الترتيب العالمي الجديد

وأضاف سعيِّد، في كلمة له خلال أعمال القمة العربية الـ 32 المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة: "يجب أن يكون العالم العربي شريكًا على قدم المساواة مع من يريدون ترتيب العالم من جديد".