الرئيس التونسي يدعو لشراكة عربية أمام الترتيب العالمي الجديد

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيِّد، إلى شراكة عربية أمام الترتيب العالمي الجديد، قائلاً: إن "العالم بصدد التشكل من جديد، ولا يجب أن يتشكل على حساب الأمة العربية ومقدرات شعبها".
وأضاف سعيِّد، في كلمة له خلال أعمال القمة العربية الـ 32 المنعقدة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة: "يجب أن يكون العالم العربي شريكًا على قدم المساواة مع من يريدون ترتيب العالم من جديد".
وتابع: "الأشقاء في فلسطين ما زالوا يقدمون جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من الاحتلال البغيض، فضلاً عن آلاف اللاجئين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات"، مستطرداً: "أدعو لوضع حد لهذه المظلمة المسلطة على الشعب الفلسطيني".
ورحب سعيِّد، بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن بلاده ثابتة على مواقفها وعلى عدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر.
واستكمل: "أؤكد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي، من خلال الحلول الاقتصادية والاجتماعية النابعة من إرادة الشعب العربي".
وأشار الرئيس التونسي، إلى أن التحديات التي يواجهها العالم العربي كبيرة؛ ولكنه يشترك في نفس الإرادة لرفع هذه التحديات وتخطيها، مبيناً أن أهم هذه التحديات هو الحفاظ على الدول العربية، من الفوضى والدمار.
وقال: "الإرادة العربية واحدة تهدف للحفاظ على ليبيا دولة موحدة، وأن يحسم الشعب الليبي أمره عن طريق الانتخابات، وكذلك تهدف لاستعادة الشعب اليمني وحدته والقضاء على كل أسباب الفرقة والانقسام، وأخيرًا أن يتوقف سفك الدماء في السودان".