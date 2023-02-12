"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة على الشمالية والجوف وتبوك ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات "جبل اللوز- علقان- الظهر"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر)، وتكوُّن الصقيع على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية تُسبق برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة.