محليات
"الأحوال المدنية": لا داعي لإحضار صور أو تعبئة نماذج عند التقديم لهذين الإجراءين
قالت: هذا الإجراء ينطبق على مَن كانت لديه صورة وبصمة في سجله المدني
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم الحاجة لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم لنوعين من الإجراءات.
وأوضحت "الأحوال المدنية"، أن الإجراءين هما "تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وإصدار بدل تالف أو مفقود (عن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة)".
وقالت في إنفوجرافيك على حسابها في "إكس" إن هذا الإجراء ينطبق على من كانت لديه صورة وبصمة في سجله المدني.