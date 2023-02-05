كأول مشروع مستدام.. "فنون الطهي" تفتتح مشروع المأكولات الشعبية بالرياض

واستمتع الزوّار خلال يوم الافتتاح بتجربة المذاقات المتنوعة من مختلف مناطق المملكة، في تجسيد مبهر لتجارب الأكلات اليومية، وذلك من خلال 20 جناحاً مخصصاً للطهاة ومقدمي الطعام، بالإضافة إلى العزف الحي لبعض المقطوعات الموسيقية السعودية والعربية، في أجواء شتوية عائلية.