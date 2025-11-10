مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يزيل انسدادات ويصلح توسعاً في الشرايين التاجية للقلب بتقنية حديثة

وقال د. فيصل الصميدي استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجع ظل يعاني منذ سنوات من ألم في منتصف الصدر، والإرهاق وحرقة المعدة والغثيان وضيق النفس، ومؤخراً تزايدت حدة هذه الأعراض، وأثرت على نمط حياته اليومية، فراجع المستشفى وأجريت له سلسلة من الفحوصات الطبية، كاختبار الجهد وتخطيط القلب والأشعة الصوتية، وقد أظهرت النتائج وجود انسدادات بالشرايين التاجية للقلب، ومن ثم خضع لقسطرة استكشافية أظهرت بدورها وجود توسع شديد في الشريان التاجي الأمامي، وسبب التوسع نقصاً في التروية في بعض أجزاء القلب، مما أثر على أجزاء معينة من عضلة القلب.