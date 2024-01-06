"السواحة": استضافة "إكسبو 2030" تبرز قيادة المملكة عالميًا لتمكين الإنسان وحماية الكوكب

وبين أن مبادرات المملكة في مجالات التقنية والابتكار والفضاء والاستدامة تضع الرياض في موقع ريادي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، منوهاً بأهمية الترابط والتعاون الدولي الذي يعد خارطة طريق لإيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، سواء كان الأمر يتعلق بالتنمية المستدامة، أو العمل المناخي، أو النمو الشامل، مشيراً إلى أن الرياض إكسبو 2030 هي المنصة المثالية لتحقيق ذلك.