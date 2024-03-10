برنامج جدة التاريخية يُعلن "الشونة" شاهداً على تاريخ منطقة جدة التاريخية

وأثبتت الدراسات الأثرية أن الشونة تكيّفت بتغييرات كبيرة في مبناها، لتناسب غايات مختلفة عبر العصور، ويرجح أن يعود تاريخ تشييد المبنى الحصين في الشونة إلى فترة ما بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين "15 و16 الميلاديين" في العصر المملوكي تقريباً، ويدل اكتشاف برج حصين في زاوية المبنى، بالإضافة إلى أربع كرات حديدية وقذيفة مدفع حجرية واحدة عُثر عليها في الموقع، إلى أن المكان استُخدم كمستودع للأسلحة أو حامية عسكرية.