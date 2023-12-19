مع نهاية عام 2023.. "إنفاذ" يقيم 29 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 242 عقارًا

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, حيث جرى إقامة 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 62 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 45 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و64 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و39 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 5 عقارات، إضافةً لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد واحد بمنطقة الباحة لعرض 5 عقارات، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 13 فرصة عقارية، إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عدد من الأغنام والإبل, وكذلك محتويات لورشة خياطة.