بقيمة 660 مليون ريال.. وزير النقل يفتتح الحركة المرورية بمشروع الدائري الثاني في جدة

وفي التفاصيل، أوضح حساب "الإخبارية" على "إكس" أن قيمة المشروع تبلغ 660 مليون ريال، ويتضمن 4 مسارات في كل اتجاه، حيث يضم 5 تقاطعات و11 جسرًا و50 عبّارة .