محليات
بقيمة 660 مليون ريال.. وزير النقل يفتتح الحركة المرورية بمشروع الدائري الثاني في جدة
يتضمن 4 مسارات في كل اتجاه .. ويضم 5 تقاطعات و11 جسرًا و50 عبّارة
افتتح وزيرالنقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، الحركة المرورية على مشروع الطريق الدائري الثاني في جدة، والذي يوفر رابطًا كاملاً لجنوب جدة بشمالها بعد استكماله.
وفي التفاصيل، أوضح حساب "الإخبارية" على "إكس" أن قيمة المشروع تبلغ 660 مليون ريال، ويتضمن 4 مسارات في كل اتجاه، حيث يضم 5 تقاطعات و11 جسرًا و50 عبّارة .
ويمتد من طريق الملك فيصل إلى محور الأمير محمد بن سلمان طريق جدة مكة السريع بطول 31 كم، ويقع الجزء المتبقي من الطريق والبالغ طوله 82 كم لأمانة جدة.