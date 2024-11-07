أمير القصيم: الخدمات الصحية في مقدمة الأولويات لتحسين جودة الحياة

وأكد في مستهل الاجتماع، الدعم الكبير الذي تحظى به منطقة القصيم من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أكثر من 187 منشأة صحية من مستشفيات ومراكز صحية، التي تسعى لتقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.