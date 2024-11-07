أمير القصيم: الخدمات الصحية في مقدمة الأولويات لتحسين جودة الحياة

رأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم , اجتماعًا لاستعراض أبرز المؤشرات الصحية في المنطقة، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وعدد من القيادات الصحية.
وأكد في مستهل الاجتماع، الدعم الكبير الذي تحظى به منطقة القصيم من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم أكثر من 187 منشأة صحية من مستشفيات ومراكز صحية، التي تسعى لتقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
وقال: "تأتي الخدمات الصحية في مقدمة الأولويات، لتحسين جودة الحياة وتسهيل حصول الجميع على الرعاية الصحية بشكل ميسر ومتطور، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وبرامج رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أعرب وزير الصحة عن شكره لأمير منطقة القصيم على دعمه المستمر للقطاع الصحي، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده المنطقة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق مزيد من التحسينات والابتكارات التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.
كما استعرض الاجتماع مؤشرات الخدمات الصحية وتوزيع الأسرّة التي يبلغ عددها 3324 سريرًا، بالإضافة إلى مؤشرات السلامة المرورية.