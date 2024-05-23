توصيل أوتار وأعصاب.. تدخّل طبي عاجل يعيد شكل ووظيفة أصابع اليد لمقيم بعفيف

وفي التفاصيل، حضر لقسم الإسعاف والطوارئ مريض مقيم يبلغ من العمر 30 عامًا يعاني من جرح قطعي بأصابع اليد اليمنى إثر اصطدامه بجسم حاد، وأثناء الكشف الطبي تبين وجود جرح عميق في أصبع اليد الوسطى والخنصر مع فقدان حركة السلاميات الطرفية للأصابع، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريض قرر الفريق الطبي ضرورة التدخل الجراحي، وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات الجراحية، لعمل جراحة عاجلة.