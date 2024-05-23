توصيل أوتار وأعصاب.. تدخّل طبي عاجل يعيد شكل ووظيفة أصابع اليد لمقيم بعفيف

تمكّن فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى عفيف العام، من إصلاح وترميم جرح قطعي وتهتك بيد مريض مقيم في عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.
وفي التفاصيل، حضر لقسم الإسعاف والطوارئ مريض مقيم يبلغ من العمر 30 عامًا يعاني من جرح قطعي بأصابع اليد اليمنى إثر اصطدامه بجسم حاد، وأثناء الكشف الطبي تبين وجود جرح عميق في أصبع اليد الوسطى والخنصر مع فقدان حركة السلاميات الطرفية للأصابع، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريض قرر الفريق الطبي ضرورة التدخل الجراحي، وتم نقل المريض إلى غرفة العمليات الجراحية، لعمل جراحة عاجلة.
وخلال العملية الجراحية التي استغرقت 3 ساعات تبين وجود قطع وتهتك لكامل الأوتار الضامة للأصبع، وتم عمل توصيل للأوتار والأعصاب المصابة واستعادة الشكل والوظيفة لأصابع اليد، وقد تكللت بالنجاح، واستطاع المريض تحريك أصابع اليد وتماثل للشفاء.
يُذكر أن مستشفى عفيف العام أجرى أكثر من (253) عملية جراحية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 تنوعت في عدد من التخصصات الطبية منها (121) حالة طارئة و(132) حالة روتينية.