ما حقيقة وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة؟.. مركز "وقاء" يوضح

وبين المركز أن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة بل توجد في مواقع التكاثر وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان، مؤكداً أنه يعمل حالياً من خلال فرقه الميدانية على الرصد والاستكشاف والمكافحة لها.