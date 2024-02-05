وزير الحرس الوطني يوقّع عددًا من العقود ومذكرات التفاهم في معرض الدفاع العالمي 2024

وقّع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع عددٍ من الشركات العالمية والوطنية، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض.