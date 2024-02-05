وزير الحرس الوطني يوقّع عددًا من العقود ومذكرات التفاهم في معرض الدفاع العالمي 2024

وقّع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع عددٍ من الشركات العالمية والوطنية، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض.
وقد وقّع مذكرتي تفاهم مع شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي لتوطين صناعة أنظمة الطائرات دون طيار، وأنظمة الاستجابة للهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ومع شركة إنترا للتقنيات الدفاعية بشأن توطين صناعة أنظمة الطائرات دون طيار والتعاون في مجالات التشغيل والإسناد والتدريب والصيانة والتطوير في مجال أنظمة الطائرات المسيّرة.
كما وقّع وزير الحرس الوطني 3 عقود مع كل من شركة كي إن دي إس (KNDS) لتوريد الذخائر التي بلغت نسبة المشاركة الصناعية لتوطينه ما يقارب 62 ٪ ، ومع شركة "أضواء النماء" لتوطين صيانة وتشغيل ميادين وزارة الحرس الوطني، ومع شركة "رايمنتال العربية" لتوطين صيانة وتشغيل مشبهات الأنظمة الأرضية للوزارة.
وتأتي تلك العقود ومذكرات التفاهم ضمن إطار تحفيز توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتوطين عمليات الشراء الخاصة بتسليح وزارة الحرس الوطني وتوطين القدرات المناسبة لاحتياج الوزارة بما يدعم الجاهزية العملياتية والقتالية للوزارة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، والاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها، ودعم استراتيجيتها الهادفة لبناء قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة.