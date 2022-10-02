ترخيص 14 برنامجًا أكاديميًّا لمرحلة البكالوريوس بنمط التعليم المدمج

وشملت التراخيص (4) برامج أكاديمية من برامج جامعة الملك فيصل في مرحلة البكالوريوس وهي: إدارة الموارد البشرية، وتعزيز الصحة، وعلوم الحاسب وتحليل البيانات، وتقنية المعلومات، كما شملت (10) برامج أكاديمية من برامج الجامعة العربية المفتوحة في مرحلة البكالوريوس وهي: دراسات الأعمال (المحاسبة واللغة العربية)، ودراسات الأعمال (المحاسبة)، ودراسات الأعمال (التسويق)، ودراسات الأعمال (الأنظمة)، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة (التطوير والويب)، والشبكات والأمن، والحوسبة مع الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة (علوم الكمبيوتر)، وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة، English Language and Literature.