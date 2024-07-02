وزارة السياحة: إنفاق زوار المملكة يتخطى 45 مليار ريال في الربع الأول من 2024

ويأتي الارتفاع في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة؛ حيث حققت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الأمم المتحدة للسياحة في معدل نمو عدد السياح الدوليين، وفي معدل نمو الإيرادات السياحية بين أفضل الوجهات السياحية الكبرى عالميًّا في العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.