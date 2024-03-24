طيران ناس يعلن قبول 22 سعودي للدفعة الثانية في برنامج "مهندسي المستقبل" لهندسة وصيانة الطائرات

وأطلق طيران ناس منذ تأسيسه عام 2007 العديد من برامج التوطين في قطاع الطيران بالمملكة، كان أبرزها برنامج طياري المستقبل، الذي نجح في توطين وظيفة مساعد الطيار بنسبة 100%. ومن خلال برنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات، كان طيران ناس أول ناقل وطني يفتح هذا المجال أمام المرأة في المملكة.