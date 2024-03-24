طيران ناس يعلن قبول 22 سعودي للدفعة الثانية في برنامج "مهندسي المستقبل" لهندسة وصيانة الطائرات

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن قبول 22 مرشحاً سعودياً للدفعة الثانية من برنامج مهندسي المستقبل لهندسة وصيانة الطائرات وهو البرنامج الذي الذي يستهدف توطين وظيفة "هندسة وصيانة الطائرات" ضمن برامج الشركة لتعزيز وتوطين الوظائف في قطاع الطيران كخطوة استراتيجية تؤكد اعتماد الناقل الوطني على الشباب السعودي.
وضمت الدفعة الثانية للبرنامج 22 سعودياً بدءالتأهيل والتدريب في شهر يناير الماضي بهدف تخريجهم كمهندسي صيانة وهندسة طائرات والانضمام إلى طاقم المهندسين في طيران ناس، إذ يتيح البرنامج فرص تدريب مكثفة على رأس العمل في العاصمة الرياض، ويمتد البرنامج لمدة ستة أشهر لحاملي درجة الماجستير في تخصصات علوم وهندسة الطيران وتقنية الطيران، و12 شهراً لحاملي درجة البكالوريوس، ولمدة 4 سنوات لحاملي الدبلوم.
ويشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات علوم وهندسة الطيران، وتقنية الطيران. وتعطى الأولوية للحاصلين على ترخيص الهيئة العامة للطيران المدني في التخصص.
وأطلق طيران ناس منذ تأسيسه عام 2007 العديد من برامج التوطين في قطاع الطيران بالمملكة، كان أبرزها برنامج طياري المستقبل، الذي نجح في توطين وظيفة مساعد الطيار بنسبة 100%. ومن خلال برنامج الضيافة الجوية للسعوديين والسعوديات، كان طيران ناس أول ناقل وطني يفتح هذا المجال أمام المرأة في المملكة.