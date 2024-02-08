باستعراض ركائزها في "الدفاع والتمكين والتنمية".. "الأمن السيبراني" تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي

وشاركت الهيئة في ثلاث جلسات خلال منتدى مستقبل الدفاع المنعقد على هامش المعرض، حيث تطرق نائب محافظ الهيئة لقطاع السياسات والتنظيمات الربدي بن فهد الربدي، في جلسة «مستقبل الدفاع البحري والأمن السيبراني والفضاء» إلى إسهامات النموذج السعودي في الأمن السيبراني محلياً وعالمياً، وتحدث نائب محافظ الهيئة لقطاع المخاطر والالتزام الدكتور حازم بن صالح المحيميدي، في الجلسة الحوارية بعنوان «لقاء الجهات الحكومية - فرص التعاون والشراكات في قطاع الأمن السيبراني» حول تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتحفيز نمو الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، فيما تناول مدير الكوادر السيبرانية بالهيئة عبدالله البيز، خلال الجلسة الحوارية "مواهب المستقبل" دور الهيئة في تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، وسد الاحتياج الوطني في المجال.