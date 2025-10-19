نائب أمير مكة يجتمع بمحافظي المنطقة في جدة ويتابع معهم مشاريع التنمية

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا بمحافظي محافظات المنطقة، وذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.