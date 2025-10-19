نائب أمير مكة يجتمع بمحافظي المنطقة في جدة ويتابع معهم مشاريع التنمية

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا بمحافظي محافظات المنطقة، وذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
وأكد سموّه أن توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد دومًا على أهمية الالتقاء بالمواطنين والمقيمين والتواصل المباشر معهم وخدمتهم والاستماع إلى احتياجاتهم، إلى جانب متابعة مشاريع التنمية، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد من أهم أدوار وواجبات محافظي المنطقة.
وتخلل الاجتماع مناقشة واستعراض التقارير التنموية لمحافظات المنطقة وسير العمل في مشاريع التنمية فيها، التي تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.