بأمر الملك.. تعيين 125 عضواً بمرتبة "مُلازم تحقيق" على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

وأعرب النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه التعيينات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.