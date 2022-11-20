أمير الشرقية يكرم "الشمري" لحصوله على عضوية زمالة معهد الطاقة البريطاني

استقبل اليوم ‏‫أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الإمارة، الدكتور يوسف الشمري، بمناسبة حصوله على عضوية زمالة معهد الطاقة البريطاني، المخصصة لقادة الفكر والمؤثرين والمبتكرين في الطاقة كأول سعودي يحصل عليها.