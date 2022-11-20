أمير الشرقية يكرم "الشمري" لحصوله على عضوية زمالة معهد الطاقة البريطاني

استقبل اليوم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الإمارة، الدكتور يوسف الشمري، بمناسبة حصوله على عضوية زمالة معهد الطاقة البريطاني، المخصصة لقادة الفكر والمؤثرين والمبتكرين في الطاقة كأول سعودي يحصل عليها.
وهنأ أمير المنطقة الدكتور الشمري بمناسبة حصوله على هذه العضوية المرموقة.
ويأتي هذا التكريم بعد ٢٠ عاماً من عمل الدكتور الشمري في صناعة البترول والطاقة، وبعد ثماني سنوات من نيله الدكتوراه في إنتاج غاز الهيدروجين من إمبريال كوليدج لندن.
وقد تم انتخاب الدكتور السعودي يوسف الشمري زميلاً لمعهد الطاقة البريطاني، لندن، أعلى عضوية في معهد الطاقة والمخصصة لقادة الفكر، والمؤثرين والمبتكرين في الطاقة.