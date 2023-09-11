نمو غير مسبوق.. ما حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند؟

وأفاد سفير الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، في مقال نُشِر في صحيفة "الرياض" في أواخر يناير الماضي، بأن قيمة الصادرات السعودية إلى الهند بلغت في الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2022 أكثر من 29 مليار دولار أمريكي، وشملت الوقود المعدني، والأسمدة، والمواد الكيميائية، والبلاستيك؛ بينما وصلت قيمة الصادرات الهندية إلى المملكة إلى ما يقارب 7 مليارات دولار أمريكي، وتضمنت السلع الهندسية الحبوب والمنتجات الغذائية، ويتوقع أن تتعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكثر من مستواها الحالي، خلال الزيارة الرسمية التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند اليوم (الاثنين)، عقب رئاسته وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت في نيودلهي أمس.