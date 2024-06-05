حجاج فلسطينيون من "حالة عمار": الله يطيل عمر خادم الحرمين ويديم السعودية ذخرًا للعرب

ويتواصل توافد الحجاج من فلسطين الشقيقة حيث كانت قد وصلت، الأحد الماضي، أولى قوافل الحج إلى المدينة المنورة، حيث أعرب العديد من الحجاج عن ارتياحهم للأجواء العامة من حيث الاستقبال والضيافة من الأشقاء في السعودية.