حجاج فلسطينيون من "حالة عمار": الله يطيل عمر خادم الحرمين ويديم السعودية ذخرًا للعرب
أعرب عدد من ضيوف الرحمن القادمين من دولة فلسطين عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من خدمات كبيرة لراحة الحجاج.
وأشاد "حجاج فلسطين"، خلال زيارتهم مركز التوعية الإسلامية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، بمنظومة الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من مختلف الجهات، موجهين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية على ما تقدمه من خدمات تقنية ومطبوعات إرشادية تعين على أداء المناسك.
وقالت إحدى الحاجّات: أسأل الله تعالى أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يحفظ السعودية ويديمها ذخرًا للوطن العربي.
وتابع حاج آخر: الله يطول عمر الملك سلمان بن عبدالعزيز وتظل السعودية ذخرًا للوطن العربي، ونشكر السعودية على كل الخدمات الجليلة التي تقدمها للحجاج، وهذا دأب المملكة أنها تعطي دون مقابل.
وقال حاج فلسطيني: والله ما شاهدت مثل احترام وطيبة الشعب السعودي الذي يقدّم الضيافة للفلسطينيين بوجود الكادر الطبي لتقديم مختلف الخدمات الصحية، وتقديم الطعام والشرب، وهناك سهولة في إجراءات التفتيش.
ويتواصل توافد الحجاج من فلسطين الشقيقة حيث كانت قد وصلت، الأحد الماضي، أولى قوافل الحج إلى المدينة المنورة، حيث أعرب العديد من الحجاج عن ارتياحهم للأجواء العامة من حيث الاستقبال والضيافة من الأشقاء في السعودية.