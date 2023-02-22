"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقيةَ تعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب "UNCCT".
ووقّع الاتفاقيةَ المستشارُ بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانقير خان، على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وتهدف الاتفاقية إلى توعية ودعم ضحايا الإرهاب والتطرُّف، والتعاون المشترك في البحوث والدراسات فيما يتعلَّق بالصلة بين الإغاثة والمساعدات الإنسانية في البيئات المنكوبة بالإرهاب، والتعاون فيما يتعلّق بتأثير تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع؛ لمنع وقوع المجتمعات الهشّة رهائنَ للإرهاب، وتبادل المعرفة والخبرة الميدانية، وبناء القدرات والابتكار، وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض ذات الاهتمام المشترك التي ينظّمها كلُّ طرف.
يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التنسيق المشترك مع منظّمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية؛ من أجل تطوير العمل الإنساني.