"مكافحة المخدرات" تشارك ضمن معرض "الداخلية" المتنقل في منطقة الرياض

تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل في مجمع النخيل مول بمنطقة الرياض.
وتأتي مشاركة مكافحة المخدرات لتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وسبل الوقاية منها، وآلية الإبلاغ عن مروجيها ومهربيها، وإبراز جهود الجهات الأمنية في التصدي لها ولمخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.