أمانة المدينة تزيل 3 آلاف مركبة خربة وهياكل تالفة من الشوارع العامة

وبيّنت الأمانة أن الفرق الميدانية تتابع رصد المركبات المهملة والخربة والهياكل التالفة بصورة مستمرة، وتتخذ عدة إجراءات بشأنها؛ نظراً لما تشكّله من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.