"أمير نجران" يفتتح معرض جودة الحياة المصاحب لملتقى الإعلام التوافقي

افتتح أمير منطقة نجران مساء الاثنين معرض جودة الحياة، بحضور الدكتور عبدالله الفوزان رئيس الحوار الوطني، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" الدكتورة منال الرويشد، ورئيس هيئة الصحفيين خالد المالك، وعدد من الإعلاميين والمثقفين.
وتضمن المعرض التشكيلي أكثر من 40 عملًا تشكيليًا لـ35 فنانًا وفنانةً من منطقة نجران ومختلف مناطق المملكة.
وصاحب المعرض ورش تفاعلية ورسم حي لنخبة من الفنانين التشكيليين في المملكة.
ويرى الفنان عبدالله آل فاضل نائب فرع منطقة نجران للجمعية السعودية للفنون التشكيلية أن هذا المعرض يعد نقلة نوعية في الفن التشكيلي في المنطقة، وله دور كبير في تحقيق أهداف الجمعية التي منها رفع الذائقة الفنية لدى أفراد المجتمع، فالمعرض شارك فيه رواد الفن التشكيلي كالفنان فهد الربيق والدكتورة الرويشد والدكتورة هناء الشبلي والدكتور علي مرزوق والفنان محمد الغباري وغيرهم، مقدمًا الشكر للأمير جلوي على هذه الرعاية الكريمة.