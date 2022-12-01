"أمير نجران" يفتتح معرض جودة الحياة المصاحب لملتقى الإعلام التوافقي

ويرى الفنان عبدالله آل فاضل نائب فرع منطقة نجران للجمعية السعودية للفنون التشكيلية أن هذا المعرض يعد نقلة نوعية في الفن التشكيلي في المنطقة، وله دور كبير في تحقيق أهداف الجمعية التي منها رفع الذائقة الفنية لدى أفراد المجتمع، فالمعرض شارك فيه رواد الفن التشكيلي كالفنان فهد الربيق والدكتورة الرويشد والدكتورة هناء الشبلي والدكتور علي مرزوق والفنان محمد الغباري وغيرهم، مقدمًا الشكر للأمير جلوي على هذه الرعاية الكريمة.