ليست كلها مشاهدة لدينا.. "الزعاق": 2024 سيشهد 4 أحداث كونية "خسوفين وكسوفين"

وأضاف الزعاق؛ أن السنة الميلادية سنة شمسية، أي إنها تعتمد على دورة الشمس الظاهرية حول الأرض، وتحسب على ميلاد سيدنا عيسى -عليه السلام- فيما تحسب السنة الهجرية على هجرة سيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام- .