توقف قلبها 7 مرات.. نجاح أول عملية استئصال جلطة رئوية بالأشعة لمقيمة بتبوك

نجح فريق طبي من الأشعة التداخلية والقسطرة، والعناية المركّزة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، في إنقاذ حياة مقيمة مصرية تعرضت لجلطة حادة في الرئة توقف قلبها سبع مرات.
وفي التفاصيل أوضح الفريق الطبي أن المريضة وصلت إلى طوارئ المستشفى، وكانت قد تعرضت لجلطة رئوية حادة تسببت لها في توقف في القلب والتنفس.
ومنذ لحظة وصول المريضة إلى الطوارئ باشر الفريق الطبي مهامه في محاولة لإنقاذ حياتها؛ حيث توقف قلبها سبع مرات وفي كل مرة يتم إجراء إنعاش قلبي رئوي حتى عاد لها النبض والتنفس بحمد الله تعالى؛ ليتم بعدها توصيل الحالة على جهاز التنفس الصناعي ووضعها في العناية المركزة؛ مما استدعى وضعها على جهاز مضخة القلب والرئة الاصطناعية "الإيكمو"، والتي تقوم بضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي ويعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإعادة إرسال الدم محملًا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم.
وبيّن الفريق الطبي أن الفحوصات الطبية والأشعة أظهرت انسدادًا في الشريان الرئوي الأيسر بالكامل بالخثرة (الجلطة) الرئوية؛ مما أدى إلى زيادة الضغط على القلب وتوقفه، وأن نسبة الوفيات في الحالات المشابهة تصل إلى 60%.
وبفضل الله تم إزالة الجلطة الرئوية كأول حالة في منطقة تبوك يتم استخدام الأشعة التداخلية في علاجها؛ لتستقر بعد ذلك حالة المريضة وتتحسن لتخرج من العناية المركزة، وبعد اكتمال مراحل علاجها وتحسن حالتها الصحية بفضل الله تعالى، غادرت المستشفى لمنزلها.
وتُعد وحدة الأشعة التداخلية أحدَ الأقسام المستحدثة حديثًا في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ومزودة بكفاءات طبية متخصصة وتجهيزات حديثة، ضمن جهود المستشفى في توفير كل التخصصات الطبية من أجل تقديم خدمة طبية للمستفيدين بجودة عالية.
جدير بالذكر أن طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك استقبلت خلال النصف الأول لعام 2023م (43137) مراجعًا.