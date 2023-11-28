في لقاءين منفصلين.. "فيصل بن فرحان" يجتمع مع وزيريْ خارجية أنغولا وأوغندا

وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بما يضمن حماية المدنيين.