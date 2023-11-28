في لقاءين منفصلين.. "فيصل بن فرحان" يجتمع مع وزيريْ خارجية أنغولا وأوغندا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير العلاقات الخارجية بجمهورية أنغولا تيتي أنطونيو، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل توطيد وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام بما يضمن حماية المدنيين.
وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية أوغندا جيجي أودونجو، وذلك في البيت السعودي المقام على هامش أعمال الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبحث الوزيران خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق المصالح المشتركة.
وتطرقا إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكلٍ مستدام بما يضمن حماية المدنيين.
وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.