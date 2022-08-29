مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يقدم خدمات غسيل الكلى في خصوصية وراحة وأمان

يحرص مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، على توفير كافة مقومات النجاح في وحدة الغسيل الكلوي، من خلال بيئة صحية متكاملة توفر مزيجًا من الراحة الصحية المتميزة والترفيه عن المرضى؛ حيث تم استقطاب عدد من أفضل الأطباء الاستشاريين المتخصصين والحاصلين على أعلى الشهادات العلمية في الكلى والأمراض الباطنية وفريق تمريضي عالي التأهيل والتدريب.
وتتميز وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، بأنها توفر خصوصية عالية جدًّا، من خلال غرف خاصة لكل مريض؛ إذ تضم كل غرفة جهاز (B-BRAUN) المتطور والأحدث بين أجهزة الغسيل الكلوي بالعالم، كما تم تجهيز الوحدة بإعدادات المحاليل الطبية والفلاتر الخاصة بالغسيل الدموي ذات كفاءة عالية، هذا بالإضافة إلى تزويد جميع غرف الغسيل الكلوي بوسائل ترفيهية؛ منها أجهزة تلفاز وخدمات الإنترنت.
وتحرص مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، على منح كل مريض أعلى مستويات من الخصوصية أثناء غسيل الكلى؛ إذ يتم توفير ممرضة لكل مريض في غرفة خاصة، وقد تم استقطاب نخبة من الكفاءات التمريضية المدربة وهم ذوو خبرة واسعة في هذا المجال، وتم تدريبهم على كيفية التعامل مع مرضى الغسيل والاستفادة من تلك الأجهزة الحديثة.
وتتميز بتوفيرها أنظمة اتصال داخل كل غرفة في حالات الطوارئ وتوفير أجهزة غسيل الكلى للحالات الخاصة التي يحدث لديها هبوط شديد في ضغط الدم ومرضى القلب (HEAMODIAFILTRATION)، كما أن الوحدة تعمل على مدار الساعة في الحالات الطارئة، ويتم متابعة المريض من قِبَل أخصائية متخصصة في تغذية مرضى الفشل الكلوي، وأخصائية اجتماعية تقوم بتقديم نصائح وإرشادات متميزة لهم.
ويتوفر في الوحدة غرفة عزل خاصة بمرضى COVID 19 مزودة بأحدث أجهزة تنقية الهواء، وكل ما يلزم من أدوات طبية ذات الاستعمال الواحد. كما يحرص الطاقم الطبي بالوحدة على تطبيق واتخاذ كل الإجراءات لمكافحة العدوى والآثار الجانبية بين المرضى التي قد تنتج عن عملية الغسيل الكلوي، علاوة على اتباع طرق تعقيم متطورة، والمراقبة الدقيقة لجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى منع حدوث أية تلوثات بكتيرية أو فيروسية.
كما يوجد بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى أسرّة مجهزة بشكل كامل ومنفصلة عن بعضها للحالات المستقرة، وغرف في قسم العناية الحثيثة للحالات غير المستقرة والتي تحتاج إلى عناية فائقة.