مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يقدم خدمات غسيل الكلى في خصوصية وراحة وأمان

ويتوفر في الوحدة غرفة عزل خاصة بمرضى COVID 19 مزودة بأحدث أجهزة تنقية الهواء، وكل ما يلزم من أدوات طبية ذات الاستعمال الواحد. كما يحرص الطاقم الطبي بالوحدة على تطبيق واتخاذ كل الإجراءات لمكافحة العدوى والآثار الجانبية بين المرضى التي قد تنتج عن عملية الغسيل الكلوي، علاوة على اتباع طرق تعقيم متطورة، والمراقبة الدقيقة لجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى منع حدوث أية تلوثات بكتيرية أو فيروسية.