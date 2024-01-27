منصة "إيجار": يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل

أوضحت منصة "إيجار" أن المبلغ المحول من المستأجر عن طريقة آلية السداد المتعمدة لعقود منصة "إيجار" يحول لحساب المؤجر خلال خمسة أيام عمل.
جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" بعد تذمر بعض المؤجرين من عدم وصول المبالغ إلى حساباتهم في مدة استغرقت عدة أيام، إذ إن المستأجر يؤكد للمؤجر أنه دفع المبلغ عبر القناة الرسمية لمنصة "إيجار"، فيما يؤكد المؤجر أنه لم يستلم المبلغ لقرابة 5 أيام".
فيما طالب عددٌ من المؤجرين بضرورة وصول رسالة إلى جوالهم المسجل في العقد، توضح أن المستأجر قد قام بالدفع فعلاً، وأنه سيتم تحويل المبلغ إلى حساب المؤجر خلال 5 أيام عمل، مثمنين دور المنصة في ضبط عملية السداد وحفظ حقوق الأطراف المعنية في العقد.