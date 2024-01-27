منصة "إيجار": يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر خلال 5 أيام عمل

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" بعد تذمر بعض المؤجرين من عدم وصول المبالغ إلى حساباتهم في مدة استغرقت عدة أيام، إذ إن المستأجر يؤكد للمؤجر أنه دفع المبلغ عبر القناة الرسمية لمنصة "إيجار"، فيما يؤكد المؤجر أنه لم يستلم المبلغ لقرابة 5 أيام".