يظنون أن البرد قد ولى.. وقت "بياع الخبل عباته" في توضيح من "المسند"

وحول سؤال عن الفترة الزمنية التي كان الأوائل يصفونها بـ"بياع الخبل عباته"، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "بياع الخبل عباته" تُطلق عادة في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب، ويجوز أن تطلق قبل ذلك، عندما يعقب البرد أجواء دافئة؛ فيتخفف الناس من اللباس ظناً منهم أن البرد ولى وانتهى، وقد استطاع الأوائل بإمكاناتهم المحدودة اختزال معارفهم، وخبراتهم الميدانية في أمثال وأشعار وأقوال وتوجيهات مسجوعة محفوظة ونحن نستأنس بها ونُخضعها للتجربة والتحكيم.