يظنون أن البرد قد ولى.. وقت "بياع الخبل عباته" في توضيح من "المسند"

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن في هذه الأيام حتى الثلث الثالث من مارس تقريباً يبلغ وقت دخول وقت صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام؛ حيث تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يومياً، شدداً على أننا لا نزال في فصل الشتاء.
وحول سؤال عن الفترة الزمنية التي كان الأوائل يصفونها بـ"بياع الخبل عباته"، قال "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "بياع الخبل عباته" تُطلق عادة في العشر الأول من شهر مارس على وجه التقريب، ويجوز أن تطلق قبل ذلك، عندما يعقب البرد أجواء دافئة؛ فيتخفف الناس من اللباس ظناً منهم أن البرد ولى وانتهى، وقد استطاع الأوائل بإمكاناتهم المحدودة اختزال معارفهم، وخبراتهم الميدانية في أمثال وأشعار وأقوال وتوجيهات مسجوعة محفوظة ونحن نستأنس بها ونُخضعها للتجربة والتحكيم.
وأضاف: من جانب آخر، يقول أهل الشام عن مارس "خبِّ فحماتك الكبار لعمك آذار"، ويقول اللبنانيون: "خبِّ تياب الدار لحد ما يجيك آذار"، مشيراً إلى أن اليوم السبت 3 نوء سعد بلع و16 العقارب.