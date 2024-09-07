لقاء إعلامي بـ"التواصل الحضاري" لإعلان أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الرابعة

يعتزم مركزُ الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري تنظيمَ لقاء إعلامي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز "جائزة التواصل الحضاري" في دورتها الرابعة، بحضور الدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، وإبراهيم العسيري نائب الأمين العام للمركز، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وتأتي الجائزة استمرارًا لسلسلة المبادرات والمشاريع والبرامج النوعية التي ينفذها المركز ضمن خطته الاستراتيجية.
وتعدّ الجائزة من الجوائز الوطنية البارزة المناط بها تحقيق أهداف وسياسات المركز، بما يتماشى مع مرحلة التطوّر والنموّ التي تشهدها المملكة، ويشهدها كذلك المركز.
وتتضمّن الجائزةُ خمسةَ فروع؛ الفرع الأول جائزة التواصل الحضاري للجهات الحكومية وتمنح للمؤسسات الحكومية في المملكة التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة، والفرع الثاني جائزة التواصل الحضاري لمؤسسات المجتمع المدني الوطنية، وتمنح للمؤسسات التي أسهمت في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة، والفرع الثالث جائزة التواصل الحضاري للمنظمات والمؤسسات الدولية غير الربحية وتمنح للمنظمات الدولية التي تعمل في المملكة وأسهمت في دعم وتنفيذ برامج كان لها أثر في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة داخل المجتمع السعودي، والفرع الرابع جائزة التواصل الحضاري للقطاع الخاص، وتمنح لمؤسسات القطاع الخاص التي شاركت من خلال دعم أو تنفيذ برامج لها أثر في تعزيز قيم ومفاهيم الجائزة، والفرع الخامس جائزة التواصل الحضاري للأفراد من السعوديين والمقيمين داخل المملكة، وتمنح الجائزة للأعمال المتميزة والمبتكرة التي قام بها أفراد ملهمون.