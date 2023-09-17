"العربي المالية "anb capital" تطلق منصة KTrade لتكنولوجيا التعليم والتثقيف المالي بالتعاون مع أكسفورد فرونتير كابيتال

من جهته قال السيد / علي خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد فرونتير كابيتال : " إن رؤية 2030م ليست محفزة للنهضة في المملكة العربية السعودية فقط، بل وفي المنطقة بأسرها، حيث تعتبر المملكة اهم أسواق المنطقة، ومن هذا المنطلق تهدف KTrade إلى دعم أهداف الرؤية، والمتمثلة في تعزيز معدل الادخار والاستدامة وتطوير أسواق رأس المال، مضيفاً أن هذا وقت مهم للمملكة العربية السعودية بشكل عام وللشباب السعودي بشكل خاص، ونحن متفائلون بهذه الشراكة مع العربي المالية لتعزيز مفاهيم التعلم والقيادة، ولنكون جزء من هذا التحول الهام في مسيرة المملكة".