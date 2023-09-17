"العربي المالية "anb capital" تطلق منصة KTrade لتكنولوجيا التعليم والتثقيف المالي بالتعاون مع أكسفورد فرونتير كابيتال

وقعت شركة العربي المالية "anb capital" مع شركة أكسفورد فرونتير كابيتال، ومقرها المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم لإطلاق منصة KTrade، التي تعنى بتقنيات التعليم، وتهدف إلى تثقيف الشباب السعودي حول المفاهيم المالية والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
تتمثل مهمة منصة KTrade في تعزيز الثقافة المالية في المملكة العربية السعودية، إحدى أهداف برنامج تطوير القطاع المالي بالمملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030م لخلق اقتصاد مزدهر، حيث تتيح المنصة للمستخدمين الانخراط في دورات الاستثمار، وإدارة محافظ استثمارية افتراضية لغرض التوعية والتثقف في عالم الاستثمار وخوض تجربة الألعاب الالكترونية في إدارة الاستثمار، والحصول على شهادات متخصصة عبر الإنترنت.
وافاد الأستاذ / خالد بن صالح الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية: " إن شراكتنا مع أكسفورد فرونتير كابيتال، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، يعكس التزامنا بما هو أبعد من تقديم فرص استثمارية جديدة وواعدة للمستثمرين في المملكة، بل وضمان تسخير هذه الفرص لدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عن رؤية 2030م، معتبراً أن KTrade ليست مجرد منصة، بل إنها أيضاً أداة تمكين ستعزز دور العربي المالية في المسؤولية الاجتماعية، كشركة وطنية لديها ثقة راسخة بإمكانات وطاقات الشباب السعودي وقدراته، وجعل الثقافة المالية في متناول الجميع "
من جهته قال السيد / علي خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد فرونتير كابيتال : " إن رؤية 2030م ليست محفزة للنهضة في المملكة العربية السعودية فقط، بل وفي المنطقة بأسرها، حيث تعتبر المملكة اهم أسواق المنطقة، ومن هذا المنطلق تهدف KTrade إلى دعم أهداف الرؤية، والمتمثلة في تعزيز معدل الادخار والاستدامة وتطوير أسواق رأس المال، مضيفاً أن هذا وقت مهم للمملكة العربية السعودية بشكل عام وللشباب السعودي بشكل خاص، ونحن متفائلون بهذه الشراكة مع العربي المالية لتعزيز مفاهيم التعلم والقيادة، ولنكون جزء من هذا التحول الهام في مسيرة المملكة".