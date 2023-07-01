في "إثراء".. بحناجر المؤذنين وانسيابية الأذان انطلقت لحظة العيد الكبرى بحضور أكثر من 52 ألف زائر

فبحضور أكثر من 52.000 زائر، وتحت شعار "العطاء"، توزعت الفعاليات الحية والعروض الأدائية التي شكلت صورًا، دمجت بين رحلة الحج قديمًا وما آلت إليه الصورة الحديثة في الوقت الحالي؛ ليصبح أعظم ركن من أركان الإسلام أكثر يُسرًا من السابق في ظل منظومة الخدمات وسُبل الراحة المبتكرة، وذلك بحسب العرض المسرحي "الرحلة" الذي نقل المتفرجين إلى مراحل أداء الفريضة؛ لتجسيد مناسك الحج ورحلة الملبين مستلهمًا ذلك من أعمال فنية، تقدم نظرة عميقة مغايرة بين الماضي والوقت الحاضر، فيما انبثق العرض الأدائي بعنوان "منك إليك" من قصة أخوين شغوفين، يكشفان عن مفهوم العطاء، وما يمكن أن يحققه من معانٍ إنسانية ورؤية ثرية، بحسب تعبيرهما.